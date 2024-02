Verona-Salernitana | braccio di ferro per Manolas | Sabatini alza l’offerta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Duello di mercato per uno degli svincolati di lusso: ile lase lo contendono fino alla fine Duello di mercato per uno degli svincolati di lusso: ile lase lo contendono fino alla fine. Ilduella con laper l’ex Roma e Napoli. Proposti al centrale greco 5 mesi a 400mila euro, maieri sera ha rilanciato mettendo sul piatto 500mila euro più il rinnovo per altre due stagioni (a 1 milione di euro annuo) se i campani restano in serie A.

Leandro Paredes salterà Salernitana -Roma per squalifica. Il centrocampista argentino è stato ammonito per un fallo su Djuric ed era diffidato. ... (sportface)

Pellegrino Milan, c’è il sorpasso! Un club in pole per il centrale rossonero. Può andare via in prestito in questi ultimi giorni Continuano a farsi insistenti le voci su un possibile addio al Milan da ...Nel posticipo della 22ª giornata la Roma batte 2-1 la Salernitana all'Arechi e in classifica si mantiene a ridosso dell'Atalanta, vittoriosa sabato a Udine, al quinto posto ...