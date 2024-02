Verona | partorisce una bimba senza vita e muore qualche ora dopo Cosa è successo e chi era Federica Ghirelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbario 2024 – Stava per diventare mamma per la seconda volta, invece la veroneseè morta subitola sua, appena partorita. Potrebbe essere stata un’infezione batterica a stroncare la 37enne di Villa Bartolomea, una ingegnera biomedica proprio come sognava di diventare anche Giulia Cecchettin. Ma a stabilire le cause del decesso saranno gli accertamenti, come racconta L’Arena. West Nile, mammatre mesi di agonia: era stata punta da una zanzara vicino a casa Èl’altra notte all’ospedale di Borgo Trento a. La 37ennne – all’ottavo mese di gravidanza e già mamma di un bimbo di quattro anni – si era presentatagiorno prima all’ospedale di Legnano con ...