Verissimo | ospiti e anticipazioni sabato 3 febbraio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si rinnova l’appuntamento con. Silvia Toffanin conduce la puntata di, dove ci sarà spazio per un ricordo di Sandra Milo col figlio Ciro, oltre a un lungo filmato che ripercorre i momenti più emozionanti della sua ospitata del 30 settembre 2023. Glisono moltissimi e, dalle, apprendiamo che Matteo Renzi ha concesso un’intervista in cui si è mostrato in una nuova veste. Per l’occasione, presenta inoltre il libro Palla al centro. La politica al tempo delle influencer. E ancora Rita Pavone, i protagonisti di Terra Amara, oltre ad alcuni degli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Glidel 3Come abbiamo anticipato, ampio spazio è concesso al ricordo di Sandra Milo. ...