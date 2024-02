Vela | impresa di Nicolò Renna a Lanzarote | oro ai Mondiali iQFOiL

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) E’ una vera e propriaquella di, in Spagna, aidella classe velica, la nuova tavola da windsurf che sarà utilizzata, tra le altre cose, anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’azzurro ha conquistato una medaglia d’oro da urlo, coronando una settimana da sogno. Ottimi segnali durante le scorse giornate in cui si sono tenute le regate preliminari, chiuse al secondo posto con tanto di pass per la semifinale. Qui ha trionfato avanzando all’atto conclusivo, riservato ai migliori tre. Il campione europeo in carica, a questo punto, ha sbaragliato la concorrenza, precedendo il polacco Pawel Tarnowski, a cui va l’argento, e l’olandese Luuc Van Opzeeland, che si prende il bronzo iridato. La rassegna iridata metteva in palio per il miglior NOC ...