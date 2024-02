Vasco Brondi | il nuovo album esce il 15 marzo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 3 febbraio 2024) foto di Valentina SommarivaFERRARA –ha annunciato l’uscita del suoatteso“Un segno di vita”, che sarà disponibile dal 15per Carosello Records. È il suo ritorno discografico a distanza di tre anni da “Paesaggio dopo la battaglia”, il primocheaveva pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le Luci Della Centrale Elettrica. Il, il cui titolo è stato anticipato dal singolo pubblicato all’inizio di gennaio, è in presave e preorder sia in formato digitale che in 4 formati fisici, tra cui 2 bundle che includono il libro “Diario di lavorazione (o piccolo manuale di pop impopolare)”: – CD con libro – CD – VINILE con libro – VINILE Anche “Un segno di vita”, come accaduto ...