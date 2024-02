Valditara sicuro | “Lo Stato contro i genitori violenti | la scuola non lo tollera”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il ministro è rimasto sconcertato da quello che è successo in quell’Istituto scolastico con due persone che hanno aggredito il preside Se non è un attacco, poco ci manca. Almeno così lo vede il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeche l’aggressione al preside Marco Cesario dell’istituto comprensivo Europa-Alighieri di Taranto non l’ha proprio mandata giù. Il preside è finito al Pronto soccorso dopo che eraaggredito daidi una bambina dellamaterna. Una cosa inammissibile sulla quale non ci si può passare sopra, anche per questo lo stesso ministro ha dato mandato all’avvocato generale dello, anche perché vuol vedere se si può valutare la possibilità di costituirsi parte civile. Si, loi ...