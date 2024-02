Vaiolo delle scimmie | 13 casi in Toscana Regione a lavoro sulla prevenzione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si registrano in13oggi, 3 febbraio 2024, di, una rara forma virale diffusa soprattutto in Africa e nei paesi tropicali. La, con i settori competenti, è in stretto contatto con le Asl per un monitoraggio costante della situazione, che si presenta come stabile e sotto controllo L'articolo proviene da Firenze Post.

