Vaccini & misteri | nuovi casi inspiegabili | si fa per dire E i medici se la cavano così | Può essere tutto e niente

(Di sabato 3 febbraio 2024) Eccone degli altri. Non si fa in tempo ad annotare l’ennesimo accidente che si viene sommerso da altri dieci, cento. Anche se “il vaccino non c’entra”, questo è chiaro. Dimostrateci che è stato il vaccino. Ma è difficile quando chi casca più o meno secco si rifiuta di fornire informazioni al riguard

“L’Italia ha sempre inviato i dati all’Ecdc. Anche quelli relativi al report pubblicato il 26 gennaio 2024 sono stati forniti, ma l’Agenzia non li ha inseriti a causa di un lieve ritardo di ...A soli 25 anni è già un'eccellenza e porta in alto il nome della Ciociaria, così come lo zio, Pasquale Angelosanto, il generale dei Ros che ha arrestato il boss ...Appena il 3% degli anziani a rischio ha aderito alla campagna invernale di vaccinazione per il Covid. I dati della Campania mostrano un flop clamoroso in un contesto nazionale già mediocre.