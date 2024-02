Usa | Distrutti 8 droni in Yemen Biden | Reagiremo se colpiti Hamas | Benzina sul fuoco

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 3 febbraio 2024) Gli Stati Uniti hanno utilizzato anche bombardieri a lungo raggio partiti dagli Usa per colpire obiettivi delle milizie filo-iraniane in Siria ed in Iraq, come risposta agli attacchi in cui sono stati uccisi nei giorni scorsi tre militari statunitensi al confine tra Giordania e Siria. I raid americani attesi da giorni in risposta all'uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono arrivati e continueranno...