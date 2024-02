Usa | colpiti in Siria e Iraq 85 obiettivi | impiegati anche i bombardieri supersonici – Il video

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sono 85 gliieri sera dagli Stati Unti in tre strutture ine quattro in, legate alle Forze Quds dei Pasdaran e alle milizie filo-iraniane. Nel raid, in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania, sono stati impiegati anche iB-1, decollati dalle loro basi negli Usa. Lo ha reso noto il Central Command, sottolineando inoltre come nell’attacco siano state utilizzate oltre 125 bombe e missili di precisione. Le strutture colpite includevano centri di comando e controllo, centrali di intelligence, razzi e missili, depositi di veicoli aerei senza pilota e strutture logistiche e della catena di approvvigionamento di munizioni di gruppi di milizie. «Non tollereremo altri attacchi», è il messaggio del segretario alla Difesa ...

Gli Stati Uniti hanno colpito «con successo» sette strutture e postazioni, tre in Iraq e quattro in Siria, di milizie alleate dell’Iran. Nei raid in Siria, secondo l'Osservatorio per i diritti umani, ...Sono sei gli obiettivi colpiti dai raid americani in Siria in risposta all’attacco in Giordania di gruppi pro-Iran che hanno ucciso tre soldati Usa. Lo riferisce Fox news precisando che sono sei le pe ...Gli USA rispondono all'attacco che aveva ucciso tre soldati americani in Giordania, colpiti obiettivi legati all'Iran in Siria e Iraq ...