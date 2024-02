Urbino dovrà convivere con 3 cantieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) I lavori per completare il camminamento da e verso Mazzaferro sono in partenza e potrebbero portare delle novità anche per l’accesso a via Strada Rossa. Lo afferma il sindaco, Maurizio Gambini, in merito ad un intervento da anni atteso – con i tempi che si sono dilatati anche per la necessità di trovare un accordo con Anas, competente su quel tratto di Ss 73 bis – e che dovrebbe sbloccarsi proprio in questi giorni: "Il progetto è connesso ai lavori in corso per le nuove fermate dei bus in via Giro dei Debitori, perché la ditta che ha perforato il versante è la stessa che avvierà la realizzazione del camminamento. Dato che la perforazione è conclusa, a breve si passerà all’altra opera. Terminare il marciapiede – di cui al momento esiste solo un breve pezzo – e mettere a posto la viabilità purtroppo comporterà disagi al traffico: non essendoci strade alternative verso Mazzaferro, ...