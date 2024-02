Uomini e Donne | Ursula Bennardo annuncia la fine della storia con Sossio Aruta | “Ecco perché ora posso dirvelo”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tra le coppie che hanno sicuramente più fatto discutere all’interno dic’è quella formata da, che dopo un periodo di frequentazione e conoscenza all’interno del programma hanno deciso di uscire dalla trasmissione e proseguire fuori la loro relazione. A distanza di qualche mese la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip e nonostante le incomprensioni i due hanno fatto la scelta di proseguire la loro. Un amore fatto di continui alti e bassi, coronato però dall’arrivo di una bambina, che per un certo periodo sembrava aver portato serenità e tranquillità nella coppia. Questa pace però non è durata a lungo,i due più volte sui social hanno condiviso con i fan i loro momenti di crisi ...

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : tra Alessandro e Cristina si scatena una dura lite in merito alla passione per gli animali. Alessandro poi ... (uominiedonnenews)

E’ ufficiale: Barbie Ciabatta is back! Lei stava soffrendo così tanto a non commentare qualsiasi cosa, specie ciò che manco la riguarda. E quando ... (isaechia)

Nuove carovane migranti stanno attraversando il Centro America. Le più visibili sono quelle che dalla città di confine tra Guatemala e Messico, Tapachula, si muovono verso gli Stati Uniti. Ma altre si ...Ispirato ai romanzi "Piccoli uomini" e "I ragazzi di Jo" entrambi della scrittrice statunitense Louisa May Alcott, l'anime giapponese è il sequel di "Una per tutte, tutte per una", anch'esso ispirato ...Ancora oggi sono circa 130 milioni le ragazze nel mondo che non vanno a scuola. Un tema quello delle donne caro anche a papa Francesco ...