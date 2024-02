Uno schiaffo alle nostre realtà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 febbraio 2024) di Claudio Tortora* Resta davvero un grande punto interrogativo il rapporto Governo e Regione Campania per quanto riguarda la programmazione culturale. Siamo ormai a febbraio e tutti i grandi eventi, come, il Premio Charlot, che è giunto alla sua 36° edizione, sono in attesa di avere conferme per programmare i propri appuntamenti. Ma il Governo italiano, purtroppo, fa orecchie da mercante. Un mercante poco attento a tutto quanto accade nella nostra Regione che, da un po’ di anni, con il Governatore De Luca, ha stabilizzato nell’alveo della normalità, tutto quanto fa cultura con una ben precisa cadenza e regolarità. Se tutto questo viene fatto solo per mere e spregevoli mire di disfare e non di costruire, c’è poco da staregri. Suggerirei al Governo di riflettere su quanto vale in termini economici questa presa di posizione, quanto vale per ricaduta turistica e per ...