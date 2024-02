Un' Italia a Cannone Inizia il Sei Nazioni 2024

(Di sabato 3 febbraio 2024)il Sei. L'debutta sabato 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Nazionale inglese alle 15.15. Un anno fa la Nazionalena uscì da Twickenham con una dignitosa sconfitta. Ventitré anni appena compiuti. Fiorentino di nascita, toscano e poi veneto di rugby, biancoverde (Benetton) e azzurro (17 presenze e cinque mete) di professione. Un metro e novanta per oltre cento chili. Lorenzo, Lorenzo come il Magnifico ecome fuoco, battaglia, guerra. Ovale, neanche a dirlo., il primo pallone ovale? “A 12 anni. Prima era rotondo”. La prima squadra? “A Firenze. Si chiamava Bombo. Un insetto, una specie di ape o vespa, grossa e infaticabile: l’obiettivo era proprio quello di muoversi, giocare e divertirsi. Bombo il ...

Abbiamo raggiunto telefonicamente una delle voci tecniche di Eurosport, Marco Cannone , per parlare del settore pista e dei recenti Europei in una ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby 20 ...Domani la grande festa inaugurale. Ospiti d’onore del primo corso mascherato sono la giornalista Myrta Merlino e il Campione del Mondo Marco Tardelli ...L'Italia dovrà rinunciare ad Ange Capuozzo nella sfida contro l'Inghilterra che aprirà il Sei Nazioni 2024. La nostra Nazionale di rugby non potrà fare affidamento sulla sua stella in occasione della ...