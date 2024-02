Unimpresa | Catauro | “Tutto fermo nel rinnovo degli organismi della Camera di Commercio”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo oltre due mesi dalla nomina del nuovo segretario generalediIrpinia-Sannio, Raffaele De Sio, siamo ancora all’anno zero per quel che riguarda le procedure per ildel consiglio, affidate al dirigente. Un record negativo, che non trova riscontri in nessuna parte d’Italia”. Ad affermarlo è Ignazio, presidente diBenevento-Avellino ed ex consiglierele. “Sembra incredibile – prosegue il numero uno dell’associazione imprenditoriale –, ma qualche giorno fa ci è giunta comunicazione ufficiale a firma di De Sio, che l’amministrazionele non è in grado di leggere i dati crittografati trasmessi dalla nostra organizzazione, come dalle altre, per il calcolo e la ...