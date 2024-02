Un’app per monitorare il respiro del paziente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Controllare i movimenti del torace nel, la frequenza del suo, accertare che quella frequenza sia regolare: adesso è possibile farlo, anche da remoto, grazie adlicazione pensata e realizzata da Monasterio con Università di Pisa, Azienda ospedaliero universitaria pisana e Asl Toscana nord ovest. L’applicazione sarà presentata il 9 e il 10 febbraio a Pisa nella sala Kinzika delle Officine Garibaldi. Due giornate di convegno che si concluderanno con un pomeriggio divulgativo, il 10 febbraio, dalle 15 alle 17.30, alla Gipsoteca di Arte Antica in piazza San Paolo all’Orto. L’applicazione per il monitoraggio cardiorespiratorio è stata ideata e progettata nell’ambito del progetto ’MyBreathingHeart’, finanziato, per circa 500mila euro, dalla Regione. Capofila del progetto è stata Monasterio con il team di ingegneri del ...