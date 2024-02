Una Tesla cade nel fiordo di Oslo | succede l’incredibile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un’incomprensione ha rischiato di far annegare i due occupanti della vettura elettrica, per fortuna poco distante una sauna galleggiante è riuscita a intervenire in tempo Nel 2023si è confermata come la prima casa automobilistica al mondo per vendite di auto elettriche. La vettura prodotta dagli stabilimenti della società di Elon Musk e soci è arrivata a 2.350.000 unità prodotte. Un risultato incredibile per un’automobile dal costo importante, che però rappresenta la vera transizione ecologica in atto oramai in campo automobilistico negli ultimi anni. Larecuperata da un carro attrezzi – Cityrumors.it – Episodio davvero incredibile quello accaduto nella capitale norvegese, che mette ancora una volta in evidenza come i sistemi di guida troppo sofisticati di alcuni modelli di automobili possano rappresentare un vero e proprio pericolo per i ...