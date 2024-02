Una forte infezione | Vittorio Emanuele | il figlio Filiberto interviene in diretta al Tg5 | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "È stata una giornata molto difficile, molto triste, però una giornata, devo dire, dove abbiamo potuto con la famiglia essere tutti insieme intorno a papà in questi ultimi momenti":di Savoia lo ha detto in collegamento telefonico con il Tg5, in riferimento alla scomparsa del padre,, venuto a mancare oggi all'età di 86 anni. "Mio padre era in ospedale da tre settimane per una- ha raccontato- ha lottato il più possibile, come ha sempre fatto nella vita. Purtroppo oggi si è spento, eravamo tutti lì con lui. Abbiamo, ancora ieri sera, potuto ridere e scherzare insieme. Mio padre era il mio amico, confidente, maestro. Oggi perdo, e perdiamo con la famiglia, una persona veramente meravigliosa". Infine, ...