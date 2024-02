Una cattolica repubblicana alla guida dell’Irlanda del Nord | Michelle O’Neill Sinn Fein è il nuovo premier

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 febbraio 2024), numero due dello, è la nuovadel. Si tratta della prima volta chedel Paese non c’è un unionista, per questo la sua nomina è stata salutata come “storica”.è stata nominata dal Parlamento di Belfast (Stormont) al termine di una non semplice trattativa con il Dup, il partito unionista, segnata da una fase di stallo che si è sbloccata la scorsa settimana. Il discorso di insediamento diNel suo discorso laha evitato ogni tono trionfalistico, concentrandosi piuttosto su un messaggio di riconciliazione: “Da qualunque ...