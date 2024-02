Una 13enne stuprata dal branco a Messina | fermati 7 egiziani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 febbraio 2024) AGI - Stupro dela Catania. Vittima una tredicenne bloccata da un gruppo di sette giovani, sarebbero tutti, tre dei quali minorenni. L'episodio risale al 30 gennaio ed è accaduto nei bagni della villa comunale. In sei sono stati arrestati nella mattinata, mentre il settimo è riuscito a sfuggire ai carabinieri che lo hanno rintracciato nel pomeriggio. E l'ultimo arrestato, minorenne, sarebbe uno dei due componenti delche avrebbe materialmente compiuto la violenza. Quando è stato rintracciato dia carabinieri, il giovane stava recuperando le sue cose dalla comunità in cui alloggiava, per fuggire e far perdere le sue tracce. Secondo quanto ricostruito la vittima era nella villa Bellini insieme al suo fidanzato di 17 anni che è stato immobilizzato, mentre due ragazzi nei bagni dell'area verde l'hanno violentata ...