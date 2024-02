Un uomo ha accoltellato tre persone alla Gare de Lyon

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Parigi. Questa mattina, nella hall 3 dellade, la stazione parigina da cui partono i treni verso l’Italia, unhatre, poi ha dato fuoco al suo zaino. Una delle vittime dell’attacco è in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L’individuo è stato fermato da un’agente della sicurezza didesubito dopo l’aggressione ed è ora in stato di fermo. Secondo quanto riportato dal Figaro, l’è di nazionalità maliana, ha 32 anni, soffre di disturbi psichiatrici e con lui, al momento dell’arresto, aveva una patente italiana. Oltre al coltello con cui ha attaccato le tre, aveva con sé un martello. Durante l’attacco, sempre secondo le informazioni del Figaro, ...