Un ristorante sbarca su OnlyFans con noodles piccanti per salvarsi dalla crisi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il foodsu, più food porn di così. È quanto annunciato dal proprietario di Ninja Ramen a Houston in un post su Instagram dove spiega le motivazioni di questa scelta bizzarra. Ladei ristoranti texani «Ninja Ramen è in difficoltà», scrive Christopher Huang. «Gli affari sono in calo, non solo per noi, ma per la maggior parte dei ristoranti e dei bar con cui ho parlato o che ho visitato, stiamo attraversando un periodo davvero difficile. Molti dei colleghi non ce l'hanno fatta, e fa male riscontrarlo. Credo che la pandemia abbia modificato il settore più di quanto tutti si aspettassero, il settore della ristorazione non è più quello di una volta. La gente spende di meno in generale, noi ristoratori stiamo guadagnando circa l'80% di quanto guadagnavamo in pre-pandemia. E mentre, rispetto a 3 anni fa, ho aumentato i ...