Un raggiro milionario Pene fino a quattro anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Avevano scelto le loro vittime per il loro conto in banca, facendosi consegnare nel tempo soldi, case, quote societarie per milioni di euro. Così, nel giro di pochi mesi, due facoltosi anziani, un’ereditiera di Pisa e un grosso industriale di Santa Croce sull’Arno, erano stati spogliati di gran parte dei loro beni, un affare che avrebbe fruttato oltre 10 milioni di euro. Ma soprattutto avrebbero consegnato nelle mani di un’intera famiglia, madre, padre e due figli, il loro bene più prezioso: la libertà. Ieri mattina si è chiusa, con la lettura della sentenza di primo grado, una delle vicende giudiziarie più clamorose che siano avvenute nella nostra provincia. Il giudice Raffaella Amoresano, accogliendo sostanzialmente le richieste del pm Chiara Contesini, ha riconosciuto colpevoli tutti gli imputati, padre, madre e due figli di Ponte Buggianese, e li ha condannati a ...