Un posto al sole | anticipazioni | scatta il bacio tra Riccardo e Virginia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ad UnalCrovi farà un incontro inaspettato che potrebbe non solo minare la stabilità del suo legame con Rossella Graziani, ma anche mettere a rischio le sue imminenti nozze con lei. Tutto partirà quando il medico, come si evince dalledella soap opera partenopea, partirà per Milano per partecipare ad un convegno di medici. Nel corso della sua trasferta, peròsi imbatterà inaspettatamente in, la sua ex moglie, e tra loro sembrerà riaccendersi l'antica fiamma. La donna, dopo aver salutato Crovi, lo ammonirà per averlo informato del suo imminente matrimonio con Rossella attraverso una fredda e distaccata mail. I due ex coniugi inizieranno poi a scherzare a proposito del fatto che persia il secondo ...