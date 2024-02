Un giorno da tifoso del Milan di 100 anni fa 

(Di sabato 3 febbraio 2024) La stagione 1923/24 dei rossoneri fu tutt'altro che appagante: un ottavo posto nel girone B delle eliminatorie nel nord Italia. La gente ballava ai gol di Santagostino, ma non bastò

Il giovane tennista italiano è diventato in poco tempo il campione più amato dagli appassionati di sport Da talento in erba a campione e fuoriclasse acclamato da milioni di tifosi. Da qualche giorno ...Insieme al trainer salentino, sono arrivati i settimana i giovani Alpha, Spinelli, Pulina e Del Prete che proveranno a colmare (si spera) una delle lacune messa più in evidenza da tifosi e addetti ...Gli atleti francesi hanno fatto incetta di medaglie d'oro nella prima giornata del Grand Slam di Parigi di judo ...