Un drink con… Andrea Carelli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Da universitario e ciclista quasi professionista si è ritrovato a lavorare nei mercati a fianco di papà, prendendo in mano la storica attività di famiglia: carne, salumi, formaggi. Partito da Almè,è diventato celebre in tutta Italia grazie alla sua presenza sui social. Ha quasi 200mila follower tra Instagram e TikTok, ma non dimentica mai le sue radici. E le sue clienti storiche. Intervista di Giorgio Dusi, programma realizzato all’Hortus di Bergamo, in via Tasso 88 Ascolta “” su Spreaker.