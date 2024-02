Un anno fa l’evasione show dal carcere in Sardegna Il boss arrestato in un ristorante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) IlMarco Raduano è statoin Corsica. Da unera latitante, dopo essere evaso daldi Nuoro. I carabinieri del Ros – gli stessi intervenuti per Matteo Messina Denaro –, in collaborazione con la gendarmeria francese, lo hsorpreso a Bastia, mentre era seduto in uncon una donna. Il 40enne, originario di Vieste e con condanne che arrivano fino al 2046, era una delle figure di spicco della mafia foggiana. "Le indagini – spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Foggia, il colonnello Michele Miulli – ora continuano per individuare la rete dei fiancheggiatori che ha permesso la latitanza". Raduano infatti era fuggito, nel febbraio del 2023, daldi Nuoro, calandosi dal muro di cinta con delle lenzuola. E la sua fuga, a ...