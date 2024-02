Un anno di violenze e minacce sulla moglie L’aggressione in videochiamata fa arrestare un 30enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Foligno (Perugia), 3 febbraio 2024 -Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla Polizia a Foligno, nel perugino, per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della. L'arresto è stato eseguito mercoledì sera applicando il nuovo istituto dell'arresto in flagranza differita previsto dalla legge entrata in vigore a novembre che ha ampliato gli strumenti di contrasto ai reati commessi con violenza di genere. L'attività dei poliziotti folignati è iniziata lo scorso mercoledì pomeriggio, quando la volante del Commissariato ha ricevuto una richiesta di aiuto da una donna che si era rifugiata in strada per timore di subiredal marito. Gli agenti, dopo essersi accertati delle condizioni di salute della vittima, sono entrati nell'abitazione trovandovi il marito, ungià noto alla Polizia per reati in materia di ...