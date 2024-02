Ultime Notizie Roma del 03-02-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora esteri in primo piano gli Stati Uniti Hanno lanciato un’offensiva di rappresaglia contro Le Milizie filo iraniane in Iraq e Siria una pioggia di missili lanciati da caccia e Bombardieri alcuni arrivati dagli Stati Uniti su decine di obiettivi i bombardamenti sono cominciati nella tarda serata italiana e sono durati in mezz’ora durante la quale sono stati colpiti 85 obiettivi e strutture legate a falda Run e alle Milizie filo Teheran tre dei siti colpiti erano in Iraq quattro insieme Oggi è cominciata la nostra risposta fatto sapere proprio dopo il presidente Joe biden che poche ore prima presso la base aerea nel delaware e insieme alla moglie gilet vertice della Difesa aveva assistita rientro delle salme dei soldati stato Visto che non sono la ricerca di guerra in Medio Oriente un ...