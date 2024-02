Ultime Notizie Roma del 03-02-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Ester in apertura di giornale c'è un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente 5 giorni dopo l'attacco di droni in Giordania che ha ucciso tre soldati americani gli Stati Uniti hanno sferrato l'offensiva di rappresaglia contro Le Milizie filo iraniane in Iraq e Siria una pioggia di missili lanciati da caccia e Bombardieri alcuni arrivati dagli Stati Uniti tu decenni gli obiettivi Oggi è cominciata la nostra risposta ha detto il presidente americano Joe biden mentre il portavoce del consiglio di sicurezza assicura che il conflitto non sarà allargata l'iran e contro te erano per ogni totem indiano adottato nuove sanzioni economiche giudiziarie auto rappresentante dell'Unione Europea borrell lancia un appello per evitare l'escalation azioni rischia ...