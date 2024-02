Ultime Notizie Roma del 03-02-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 5 giorni dopo l’attacco di droni in Giordania che ha ucciso tre soldati americani mia feriti 40 gli Stati Uniti Hanno lanciato un’offensiva di rappresaglia contro Le Milizie filo iraniane in Iraq e Siria una pioggia di missili lanciati da caccia aigle alcuni arrivati dagli Stati Uniti su decine di obiettivi i bombardamenti sono cominciati nella tarda serata italiana e sono durati in mezz’ora durante la quale sono stati colpiti 85 obiettivi e strutture legate a parlare e alle Milizie filo Tirana tre dei siti colpiti erano in Iraq quattro insieme Oggi è cominciata la nostra risposta fatto sapere proprio dopo il presidente Joe biden che poche ore prima presso la base aerea nel delaware e la moglie gilet vertice della Difesa aveva assistita rientro delle salme dei soldati statunitensi visto ...