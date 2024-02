Ultime Notizie Roma del 03-02-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto Vittorio Emanuele di Savoia figlia di Umberto II l’ultimo re d’Italia e di Maria con te avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio il decesso avvenuto a Ginevra alle 7:05 di questa mattina l’ho guidata delle te qui saranno comunicati Appena possibile ti do le altreRaid americani in Siria e Iraq chiede rilascio di 100-150 prigionieri in cambio di ogni ostaggio israeliano come parte di un accordo in quattro fasi tra il movimento integralista islamico palestinese Israele lo ha riportato il quotidiano l’Iban e la Clara pediatra ed bolla secondo il quotidiano La prima fase prevede il rilascio di 36 persone tra donne i bambini le donne soldato nella seconda fase i soldati maschi nella terza fase nella quarta fase saranno di corpi detenuti da parte ...