Ultime Notizie Roma del 03-02-2024 ore 12 | 10

(Di sabato 3 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto da parte di Francesco Vitale in studio è morto a Ginevra in Svizzera Vittorio Emanuele di Savoia figlia di Umberto II l’ultimo re d’Italia di Maria Josè avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio l’annuncio di una nota della Real Casa di Savoia alle ore 6:05 di questa mattina so altezza reale Vittorio Emanuele Duca di Savoia e Principe di Napoli circondato dalla sua famiglia si è serenamente spento in Ginevra luogo e data delle esequie saranno comunicate appena possibile si legge nel comunicato un uomo è stato arrestato a Parigi con l’accusa di aver accoltellato questa mattina almeno tre persone alla gar de Lyon Lo ha reso noto la Questura secondo i primi in forma il fatto avvenuto intorno alle 8 e ha provocato un ferito grave che non è in pericolo di vita e due feriti lievi non si conosce ancora il motivo ...