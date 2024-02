Ultime Notizie Roma del 03-02-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i vostri John al riferisce che c’ha un’attaccatura all’interno della leadership Diamante sulla proposta di tregua per fermare la guerra a Gaza E riportare in Israele gli ortaggi secondo il quotidiano che cita fonti informate in internet garzaia in quale altri esponenti in loco vorrebbero accettare l’offerta di fermare i combattimenti per te settimane nutricap idea Mass in esilio chiedono maggiori concessioni vogliono arrivare un cessate il fuoco permanenti nel 2023 morti sul lavoro in Italia sono oltre 1041 milioni sono gli infortuni in itinere crescono le vittime in occasione di lavoro gli infortuni sono aumentati del 1% rispetto al 220 due si dimette dal Sottosegretario con effetto immediato delibera antitratta ricorso al TAR dice Il critico d’arte nasce ...