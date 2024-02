Ultime Notizie Roma del 03-02-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale gli Stati Uniti Hanno lanciato attacchi mirati in Siria e Iraq per colpire Le Milizie alleati dell’Iran è arrivata la rappresaglia promessa del presidente Joe biden dopo l’uccisione dei tre militari statunitensi al confine tra Giordania e Siria sono stati 85 gli obiettivi di Raid In totale sono state sganciate 125 bombe ad alto potenziale un primo bilancio dalla Siria farla di 18 miliziani file Miani rimasti uccisi la casa mi ha fatto comunque sapere che non vuole la guerra con l’iran e che non attaccherà l’iran nei Raid sono stati utilizzati anche i super Bombardieri b-1b che sono partiti dagli Stati Uniti la procuratrice della Giorgia a fa’ nevilis Ammesso di aver avuto una relazione personale con il collega Anne Hathaway del principale avvocato dell’accusa nel processo ...