Ultime Notizie Roma del 03-02-2024 ore 07 | 10

(Di sabato 3 febbraio 2024)dailynews radiogiornale sabato 3 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale in studio in apertura andiamo in Medio Oriente Raid americani di rappresaglia in Iraq ma non vogliamo una guerra con te RAM dicono per il Wall Street Journal e lì sul campo sostengono il cessate il fuoco a Gaza nel 2023 i morti sul lavoro in Italia oltre 1041 e se diminuiscono gli infortuni in itinere sono le vittime in occasioni di lavoro gli infortuni sono aumentati del + 1% rispetto al 2022 mi dimento con effetto immediato dal Sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore la meloni l’ha detto Vittorio Sgarbi e margine di un evento a Milano la ripartenza organizzato dal giornalista Nicola Porro adesso sono solo Sgarbi non sono più sottosegretari aggiunto Il critico d’arte persona televisivo precisando che si è dimesso per voi riferendosi ai giornalisti il primo ministro ...