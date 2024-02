Udinese-Monza | protesta ultras bianconeri | restano fuori e vedono la partita dagli smartphone

Le formazioni ufficiali sono fuori e non mancano le sorprese, né da una parte ma nemmeno dall'altra. In campo scenderanno 22 giocatori pronti per conquistare in tutti i modi i tre punti finali. Non ...Pablo Marì, difensore del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Udinese: "I ragazzi che sono arrivati adesso ci hanno dato veramente una mano. Hanno dato il loro contributo ...La sfida tra il Monza di Raffaele Palladino e l'Udinese di Gabriele Cioffi ha preso il via. Non perdere nemmeno un secondo di questo match ...