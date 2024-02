Udinese Monza 0-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 3 febbraio 2024), match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMOLa partita sembra molto combattuta con le due squadre che tengono botta cercando di studiarsi a pieno. Menzione per un grande intervento di Di Gregorio su un tiro di Thauvin, considerando che i bianconeri stanno avendo leggermente la meglio.

protesta dei tifosi dell’Udinese per la sfida contro il Monza in cui, lo ricordiamo, a parziale riforma della prima decisione del giudice sportivo ... (sportface)

Pomeriggio complicato per il Monza impegnato a Udine per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Del resto, mister Palladino lo aveva previsto ieri, in conferenza stampa: "Contro l'Udinese sarà ...Alla fine dei primi tempi di Udinese-Monza ed Empoli-Genoa, i risultati sono finiti a reti inviolate. Due 0-0. L'Udinese è stata più attiva sotto rete, ma ha trovato uno ...Cartellino giallo pesante per Roberto Pereyra nel primo tempo della gara della Dacia Arena contro il Monza. Il Tucu era diffidato e quindi salterà ...