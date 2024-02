Udinese-Monza 0-0 | il cuore non basta ai friulani Al Bluenergy finisce a reti bianche

(Di sabato 3 febbraio 2024) Udine, 3 febbraio 2024 –l’anticipo delStadium tra l’e il. Si allunga così la striscia di gare senza successi esterni del, che non vince lontano dall’U-Power Stadium dal 6 gennaio scorso, mentre l’raccoglie il tredicesimo pareggio stagionale e mette in cascina un punto prezioso per raggiungere l’obiettivo salvezza. Ed è proprio all’che questo 0-0 sta un po’ più stretto: nel primo tempo, infatti, gli uomini di Cioffi, pur lasciando il pallino del gioco tra i piedi dei giocatori del, si sono resi pericolosi grazie a un Thauvin molto attivo in fase di costruzione e a un Lorenzo Lucca che ha cercato a più riprese di pungere sotto porta. ...

