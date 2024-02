Udinese | le pagelle di CM | Giannetti buon esordio | manca il guizzo ai bianconeri|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 febbraio 2024) 2024-02-03 18:43:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Okoye s.v. – Mai impegnato, guanti intonsi a fine partita. Perez 6 – Cattivo ma presente. In difesa succede poco dalla sua zona di competenza.6,5 – Amministra e fa girare la palla. In chiusura non si fa sfuggire nulla, intervenendo con convinzione. Sprazzi di garra. Kristensen 6 – Colpani si allarga spesso e Ciurria taglia poco. Ordinaria gestione e si rende anche protagonista di una conclusione precisa dalla distanza che impegna Di Gregorio. Pereyra 5,5 – Spostato largo deve spesso inseguire Dany Mota e si innervosisce a forza di correre indietro prendendo un giallo che costa caro (salterà la Juventus). Ehizibue (dal 56?) 5,5 – Tanta corsa, tanta dedizione, poca concretezza. Serviva più decisione ma l’esclusione di ...