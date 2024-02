Udinese | Cioffi | «Raccogliamo poco | la squadra merita di più»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Le parole di Gabriele, allenatore dell’, nel post partita della gara contro il Monza. I dettagli Gabrieleha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di-Monza, terminata 0-0. PAROLE – «Usciamo un po’ con l’amaro in bocca. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, andava chiusa la partita lì. Nel secondo tempo, appena si è spento Thauvin che dal 60’/65? boccheggiava, abbiamo faticato. Con l’uscita di Tucu abbiamo guadagnato in fisicità e spinta in verticale con Ehizibue, ma abbiamo perso un palleggio. Era l’arma che ci serviva di più».

