Udinese | Cioffi | “Ha pesato l’assenza della curva | usciamo con l’amaro in bocca”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il tecnico dell’Gabrieleha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro il Monza: “coninda questa partita. Il primo tempo è stato buono ed è lì che probabilmente avremmo dovuto colpire il Monza. Nella ripresa non appena si è spenta la luce di Thauvin abbiamo faticato. Lui boccheggiava già dal sessantesimo, ma l’ho tenuto in campo, sperando in un suo guizzo. Con lui stiamo lavorando da ottobre. Oggi per lui non è stata solo una questione di condizione fisica: abbiamo speso molto nella preparazionepartita e Thauvin ha corso molto dall’inizio. Lucca? Stiamo lavorando molto con lui come staff. È un giocatore pieno di voglia di fare e sono certo che continuerà a crescere. Sono contento per Gianetti, ha fatto la classica ...

Un pari che soddisfa più gli ospiti, con i friulani più volte vicini all'1-0 nel primo tempo.UDINE (ITALPRESS) - Udinese e Monza non si fanno male ...UDINE - Non va oltre il pari l'Udinese, bloccato in casa dal Monza. Al 6' prima occasione per Lucca, che in diagonale trova la pronta risposta di Di Gregorio. Stessa situazione al 9', quando ancora Di ...Non ci sono alternative alla vittoria oggi per l’Udinese contro il Monza. Dopo un mese in cui la squadra di Cioffi ha racimolato un solo punto in 4 gare, la classifica fa paura e bisogna smuoverla. E’ ...