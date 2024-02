Udine ferita arriva per vincere Il roster bianconero ai raggi X

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) C’èal Flaminio e Riviera Banca vuole assolutamente finire il girone di ritorno sulle note giuste. Per affrontare l’orologio da posizione di privilegio e soprattutto per confermare nei fatti il momento positivo. Quattro vittorie negli ultimi cinque incontri per Rbr, che sa di non poter abbassare la guardia perché sul parquet cittadinoun top team, pieno di talento e capacità di attaccare in tanti modi. Innanzitutto col tiro da tre. Trieste era quella che tirava più di tutti,è quella che tira meglio (37%). Soprattutto con tre della sua batteria di esterni, due titolari e il cambio del play. Tutti con grande quantità, oltre che con precisione. In cabina di regia c’è Lorenzo Caroti, che oltre a spararla da oltre l’arco col 39% su oltre 5 tentativi, mette a referto 9.1 punti a gara ed è l’assistman principale ...