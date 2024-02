Tyler Christopher | la causa di morte ufficiale dell’attore di General Hospital

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 3 febbraio 2024) TMZ ha svelato ladelladi, protagonista di. L’attore è morto all’età di 50 anni il 31 ottobre 2023 per asfissia posizionale – ciò che accade quando la posizione del corpo impedisce la capacità di respirare – dovuta a un’intossicazione acuta da alcol, secondo un comunicato stampa del San Diego County Medical Examiner. La suaè stata dichiarata un incidente. Anche l’aterosclerosi delle arterie coronarie è stata indicata come fattore che ha contribuito alla. Secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, questa condizione si verifica quando un accumulo di placcail restringimento dell’interno delle ...