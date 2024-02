Tv Talk | puntata oggi | 3 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 3 febbraio 2024), sabato 3, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuovadi Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 3Quanto conta la forza delle immagini nell’imporre al dibattito pubblico un caso giudiziario? È il caso Ilaria Salis ad aprire la. Il conduttore Massimo Bernardini ne parlerà con i giornalisti Maria Volpe, Francesco Specchia e con lo storico della tv Giorgio Simonelli. Insieme a Marisa Laurito, una delle sue ultime partner televisive, si ricorda Sandra Milo, un’artista che è stata ...