Tutti in marcia per la pace I religiosi sfilano insieme

(Di sabato 3 febbraio 2024) Domani è in programma laInterreligiosa della, l’iniziativa promossa dall’Azione Cattolicaalle comunità religiose cattolica, ortodossa, valdese metodista e musulmana, in collaborazione con l’Accademia Apuana della. Ladelladi quest’anno avrà come titolo ’Scegliere la: disarmo, nonviolenza e dialogo’ e si svolgerà lungo le strade del centro di Massa, a partire da piazza della Stazione con ritrovo alle 14.30, mentre la conclusione è prevista alle 16.30 in piazza Berlinguer (ex mercato coperto). Dopo un primo momento di riflessione che richiama il titolo della, il corteo si muoverà lungo viale della Stazione fino a piazza Garibaldi per una seconda tappa e proseguirà poi verso piazza Aranci, dove si ...

