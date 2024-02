Tutti i documenti in un' unica app sullo smartphone | arriva It Wallet

In manette è finito un 33enne. Notte movimentata quella appena trascorsa Miramare. Attorno alle 3 l'attenzione di una pattuglia dei vigili, impegnata come ogni fine settimana nei controlli del tasso ...Per la carta d’identità, il documento più atteso, si dovrà pazientare solo qualche settimana in più, entro la fine di ottobre. Poi sarà la volta di patente di guida, passaporto, tessera elettorale e ...