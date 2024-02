Tutte ne parlano | il retinolo | derivato dalla vitamina A | è un alleato potente in skincare perché uniforma | minimizza le rughe e assicura un effetto glow Basta saperlo usare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 3 febbraio 2024) Di qua o di là: l‘utilizzo delA) da sempre divide, alimentando il dibattito tra chi guarda a questoesfoliante con una certa diffidenza e chi, invece, lo sostiene senza remore. La ragione, scontato a dirsi, sta nel mezzo e, come sempre in questi casi, dipende dal buonsenso. Poche le controindicazioni, ma serve attenzione. Come avere una pelle perfetta: il segreto beauty di Jessica Chastain X ...