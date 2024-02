Tuta gold | il significato della canzone di Mahmood a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 3 febbraio 2024)è lachepresenterà a, dalprofondo, che tocca temi personali, come ha svelato l’artista. Il testo fa ancora riferimento al suo rapporto con il padre, analogamente al brano “Soldi” del 2019: analizza un dolore che lo ha fatto crescere e che dichiara di aver superato senza rancore. Un racconto di resilienza e maturità, che sottolinea come le sfide affrontate abbiano plasmato positivamente il percorso dell’artista. Se partirò A Budapest ti ricorderai Dei giorni in tenda quella moonlight Fumando fino all’alba Non cambierai E non cambierò Fottendomi la testa in un night Soffrire può sembrare un po’ fake Se curi le tue lacrime ad un rave Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans Non paragonarmi a una bitch così Non era ...