Turismo | l’Italia ha la migliore reputazione d’Europa Santanchè | “Nel 2023 risultati ottimi”

(Di sabato 3 febbraio 2024)è il Paese con laturistica. A sancire il nostro primato è l’European tourism reputation index di Demoskopika, che per la prima volta si affianca al tradizionale studio sull’appeal delle singole regioni italiane, giunto ormai alla sua settima edizione. La ricerca mette a confronto le principali destinazioni turistiche europee, individuate sulla base della quota degli arrivi secondo gli ultimi dati disponibili di Eurostat e paragonate utilizzando lo stesso approccio metodologico. Da questo studio emerge checonquista la medaglia d’oro dellanelin ben tre dei cinque indicatori presi in considerazione e per un quarto ottiene quella d’argento, restando fuori dal podio per un solo indicatore. ...